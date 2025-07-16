صدادات حديدية تفصل المشاة عن المركبات بكوبري إسنا لحماية الأرواح بالأقصر

انتهى مجلس مدينة إسنا بالتعاون مع إدارة الطرق من تنفيذ أعمال تركيب صدادات حديدية بمداخل ومخارج كوبري المشاة بوسط مدينة إسنا، والمؤدي إلى موقف الأقاليم، وذلك تحت إشراف علي سيد الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن الحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين البنية التحتية.

ويأتي تركيب الصدادات بهدف منع مرور السيارات والتكاتك على الكوبري، بعد تكرار استخدامه بشكل مخالف، مما يمثل خطرًا على المشاة ويؤثر على الكوبري الإنشائي.

وتستهدف هذه الخطوة تخصيص الكوبري للمشاة فقط، وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، بما يحقق الانضباط ويعزز من مستوى الأمان داخل المدينة.