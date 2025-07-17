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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة

اعلان الوزارة
اعلان الوزارة
عبدالصمد ماهر

أعلنت إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة عن احتياجها لكوادر بشرية على النحو التالي: - أطباء - صيادلة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن (بنظام الدوام الكامل)، وذلك عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة 

شروط التقديم:- 

  •  أن يكون المتقدم من أصحاب الخبرات وحاصل على شهادات معتمدة في أي من المجالات التالية.
  •  إدارة الأعمال 
  •  خبرة في التقييم والمتابعة
  •  إدارة المشاريع 
  •  سلاسل الإمداد (Supply Chain / Procurement) 
  •  المالية (Finance / Accounting) .
  •  إجادة تامة للغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً وذلك عن طريق التقديم على الرابط التالي: https://forms.gle/JrnyXRqyrC2sw3319 علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم 30 يوليو
إدارة المنح والقروض وزارة الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة الصحة المشاريع

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