وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة

أعلنت إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة عن احتياجها لكوادر بشرية على النحو التالي: - أطباء - صيادلة .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن (بنظام الدوام الكامل)، وذلك عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة

شروط التقديم:-