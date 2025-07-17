وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة

أعلنت إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة عن احتياجها لكوادر بشرية على النحو التالي: - أطباء - صيادلة .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن (بنظام الدوام الكامل)، وذلك عن طريق الندب من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة
شروط التقديم:-
- أن يكون المتقدم من أصحاب الخبرات وحاصل على شهادات معتمدة في أي من المجالات التالية.
- إدارة الأعمال
- خبرة في التقييم والمتابعة
- إدارة المشاريع
- سلاسل الإمداد (Supply Chain / Procurement)
- المالية (Finance / Accounting) .
- إجادة تامة للغة الإنجليزية كتابةً وتحدثاً وذلك عن طريق التقديم على الرابط التالي: https://forms.gle/JrnyXRqyrC2sw3319 علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم 30 يوليو