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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: الاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره الإيطالي البروفيسور أورازيو سكيلاتشي، خلال زيارته لدولة إيطاليا، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، في إطار حرص الجانبين المصري والإيطالي، على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القطاع الصحي لخدمة المواطنين في البلدين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون مع مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية، لتبادل الخبرات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، كما شهد اللقاء مناقشة خطط لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية المصرية في إيطاليا، مع التركيز على تخصصات مثل علاج الحروق، وزراعة الأعضاء، وزراعة النخاع، إلى جانب الأبحاث والتجارب السريرية في مراكز الأبحاث الإيطالية.

التعاون مع مركز «Gemelli IRCCS» الإيطالي المتميز


وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن استعراض التعاون مع مركز «Gemelli IRCCS» الإيطالي المتميز في العلاج الإشعاعي للأورام وزراعة الأعضاء، ومستشفى «بيمبينو جيزو» لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، وتصدير المنتجات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة، كما تم بحث إمكانية عقد شراكات بين الجامعات المصرية والإيطالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تابع ما تم إنجازه منذ الاجتماع الثنائي الأخير بين الوزيرين في جنيف، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تناول التعاون في مجالات التدريب الطبي، صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، والأمراض غير المعدية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

الصحة وزارة الصحة ايطاليا السفير بسام راضي الاشعاعي

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