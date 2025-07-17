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نائب وزير الصحة: تعديل بعض قوانين المهن الطبية لتعزيز حقوق الكوادر الطبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب وزير الصحة: تعديل بعض قوانين المهن الطبية لتعزيز حقوق الكوادر الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وذلك بهدف فتح حوار حر بين الشباب وقيادات الوزارة، ياتى ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لإثراء دور المجلس في نقل آراء وتطلعات الشباب مباشرة إلى قيادات الوزارة، من خلال التنسيق الفعّال بين أعضائه، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين المجلس والوزارة وتحقيق الأهداف المشتركة، انطلاقًا من رسالته الأساسية في إيصال صوت الشباب بوضوح وشفافية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث للرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع أكد الدكتور محمد الطيب على أهمية التوسع في أنشطة المجلس، والانعقاد بشكل دوري لاستعراض أراء الكوادر الطبية من الشباب، وقياس حجم مشاركة أعضاء المجلس في الوظائف التى يتم اتاحتها من الوزارة والتى يتم الاعلان عنها عبر سائل التواصل الاجتماعي، والاندماج بين قطاعات الوزارة لتطوير المجلس، وقياس الآثر المرجو من المجلس.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير أشار إلى بحث تعديل بعض القوانين الخاصة بتنمية المهن الطبية بهدف تعزيز حقوق جميع الكوادر الطبية، وتوفير المناخ الملائم لأداء مهامهم على الوجه الأمثل، واستحداث مسارات مختلفة للتدريب، والتخصصات التى يرغب فيها أعضاء المجلس.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المجلس يركز على تشكيل، وبناء القيادات من خلال الإعلان عن إتاحة مناصب قيادية للشباب، وتوحيد المسارين الوظيفي، والمهني وعرضه على أعضاء المجلس لبحث المعايير المناسبة لتحقيق الإرتقاء المهنى، وبناء القدرات، منوهًا الى أن الهدف من المجلس هو الاستماع الى أفكار الشباب والبدء في اتخاذ القرارات وتنفيذها بما يلبي طموحات الشباب، وإيصال المخرجات للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لاتخاذ القرارات المناسبة للشباب.

وضع مستهدفات واضحة من موضوعات التدريب

وكشف «عبدالغفار» أن نائب الوزير اجرى حوار مطول مع اعضاء المجلس لطرح استفساراتهم، حيث شدد نائب الوزير على حوكمة ملف التدريب، ووضع مستهدفات واضحة من موضوعات التدريب، وتحديد المستهدفين من البرامج وقياس آثر البرامج، وتطوير ملف التدريب بما يتماشى مع أهداف المجلس في صقل مهارات الكوادر الطبية.

وأضاف أن الدكتور محمد الطيب، أوضح الفرق بين بعض الإدارات في الهيكل المؤسسي الجديد للوزارة، كما وجه بتوفير كافة التدريبات التى يرغب فيها أعضاء المجلس مع الجهات المختصة بالتدريب.

ولفت «عبدالغفار» أن الإجتماع تطرق إلى مناقشة بعض مواد قانون تنظيم شئون المهن الطبية، بما يشمل معالجة النقص في الوظائف الإدارية داخل الهيكل الوظيفي للوزارة، باعتبارها حجر الزاوية في دعم المنظومة وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير استجاب لاحدي المقترحات بتوفير تدريبات متخصصة لأطباء الأسنان على كيفية إدارة المؤسسات الطبية، وتنفيذ التدريب على مستوى المحافظات، كما وجه نائب الوزير فريق الحوكمة بزيارة مستشفى كفرالشيخ العام لمراجعة كافة النواقص والوقوف على تحديات تقديم الخدمة الطبية، ومراجعة الترددات والاجهزة الطبية.

ومن جانبها أشارت الدكتوره هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، الى ان المجلس الأعلى لشباب مقدمي خدمات الرعاية الصحية ياتى كخطوة رائدة نحو تعزيز التواصل الفعال داخل قطاعات الوزارة، من خلال طرح آليات مستدامة تسهم في رفع كفاءة القدرات البشرية، وضمان استمرارية العمل، مع العمل على دمج دفعات جديدة من الكوادر الشابة لضمان نجاح واستدامة دور المجلس وتحقيق أهدافه في دعم منظومة العمل المؤسسي.

وزير الصحة الشباب مجلس الوزراء شفافية

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