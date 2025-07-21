وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية

يجري الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، زيارة إلى محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين ، يرافقه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك في إطار دعم وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

تشمل الزيارة افتتاح معمل المحاكاة الجديد بمقر معهد الإسماعيلية الفني الصحي، والذي يُعد من أبرز مشروعات التدريب والتعليم الصحي على مستوى الإقليم، ويهدف إلى رفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية من خلال بيئة تدريبية متطورة تحاكي الواقع العملي داخل المستشفيات.

كما تتضمن الزيارة جولة ميدانية لعدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على معدلات الإنجاز في مشروعات التطوير والإنشاءات الجارية ضمن خطة وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الدولة لتعزيز جودة الخدمات الطبية في المحافظات، ودعم مبادرات التدريب والتعليم الطبي المستمر، بما ينعكس على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.