تفاصيل مبادرة وزارة الصحة لرعاية المواطنين في المنزل| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مبادرة "رعايتك في بيتك"، التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار جهود الدولة لتقديم خدمات صحية متكاملة لمواطنيها في مختلف الأماكن، بما في ذلك داخل منازلهم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي حامد، مساعد المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف جميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف إلى توفير الرعاية الطبية لجميع الفئات العمرية، مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح حامد، خلال مداخلة هاتفية، أن المبادرة تأتي استمرارًا لنهج تكاملية الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، مشيرًا إلى أن الهدف هو أن تكون الخدمة الصحية دائمًا على مقربة من المنتفعين، حتى داخل منازلهم.

كما تطرق حامد إلى دور المركز الدولي للتأهيل والطب الرياضي، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر، والذي سيقدم خدمات تأهيلية متخصصة تشمل التأهيل الحركي والتنفسى، إلى جانب تقديم خدمات الطب الرياضي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن المركز الجديد من المتوقع أن يسهم في جذب السياحة العلاجية إلى مصر، كما يُعد ركيزة داعمة ضمن استعدادات الدولة للتقدم بملف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.