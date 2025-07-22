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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة : مصر تشهد نموًا متسارعًا في سوق التكنولوجيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد بيتر أوجانيسيان، المدير التنفيذي لشركة “HP” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لبحث التعاون في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في تدريب الكوادر الطبية على أحدث التقنيات من خلال ورش عمل بالمستشفيات، وزيارة أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب المهني للتعرف على برامجها المتطورة. كما بحث اللقاء تقديم محاضرات في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية لتبادل الخبرات التقنية.

مصر تشهد نموًا متسارعًا في سوق التكنولوجيا

أكد الوزير أن مصر تشهد نموًا متسارعًا في سوق التكنولوجيا، مدعومًا بقوى عاملة واعدة، مع تقدم ملحوظ في رقمنة المستشفيات. من جانبه، أعرب السيد بيتر أوجانيسيان عن اهتمام “HP” بالتعاون مع مصر، مشيرًا إلى انفتاح السوق المصري كواحد من أكثر الأسواق جاذبية في إفريقيا، وأكد أن هذه الزيارة ستتبعها زيارات أخرى لتعزيز الشراكة واستكشاف فرص جديدة.

حضر اللقاء من الوزارة: اللواء عمرو عابد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي. ومن شركة “HP”: السيد عبدالله أبو العلا، مدير المبيعات الإقليمي للشرق الأوسط، والسيد صدقي يافوز، مدير قنوات التوزيع للشرق الأوسط، والسيد حازم يسري، مدير قطاع التوزيع بمصر، والسيد محمد مصطفى، مدير شركة اسما وكيل “HP”.

وزير الصحة التكنولوجيا الطب العلاجي الاشعاعي الأدوية الحديثة

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