شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

أكدت شركة إيسوزو أسعار طراز D-Max EV الكهربائي بالكامل في المملكة المتحدة، مع بدء تسليم العملاء في فبراير 2026.

ويعد هذا الطراز أول شاحنة بيك أب كهربائية إنتاجية في أوروبا تقدم قدرات تجارية كاملة، مستهدفةً شركات الأساطيل والأفراد الذين يسعون للتخلي عن الديزل دون التضحية بالعملية والقوة التي تشتهر بها D-Max.

تصميم إيسوزو مألوف بروح جديدة

رغم كونها كهربائية بالكامل، فإن إيسوزو D-Max EV لا تختلف كثيرًا من الخارج عن شقيقاتها العاملة بالديزل.

على عكس النموذج التجريبي السابق الذي اعتمد شبكًا أماميًا مغلقًا، جاءت النسخة الإنتاجية بتصميم تقليدي، مع تغييرات طفيفة تشمل شعارات خاصة بالسيارات الكهربائية، لمسات زرقاء، وغياب أنابيب العادم.

كما تم وضع منفذ الشحن في نفس موضع غطاء الوقود، ليُبقي التصميم مألوفًا للمستخدمين الحاليين.

ستطرح الشاحنة الكهربائية بفئتين عاليتي التجهيز، هما eDL40 وeV-Cross، مع خيارات لهيكل الكابينة الممتدة أو الكابينة المزدوجة.

وستتوفر لوحة ألوان متنوعة تشمل الأبيض Splash القياسي، وألوانًا معدنية مثل الفضي Mercury، الرمادي Obsidian، الأسود Onyx، والأزرق Biarritz، إلى جانب لون أبيض Dolomite اللؤلؤي الحصري لفئة V-Cross الأعلى.

كما ظهرت الشاحنة لأول مرة بطلاء أزرق نرويجي مميز، مع لمسات سوداء وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة.

محركات كهربائية بأداء عملي

تعتمد D-Max EV على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 188 حصانًا (140 كيلوواط) وعزم دوران 325 نيوتن متر.

ورغم أنها أقوى بمقدار 27 حصانًا من النسخة العاملة بالديزل، فإنها تتنازل عن 35 نيوتن متر من عزم الدوران.

ينقل نظام الدفع الرباعي الدائم القوة إلى العجلات الأربع، مع وضعية للقيادة على الطرق الوعرة مستوحاة من طرازات الديزل.

تتسارع الشاحنة من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 10.1 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 129 كم/ساعة.

كما تحافظ على قدراتها العملية، إذ توفر حمولة تزيد عن 1000 كجم وقدرة سحب تصل إلى 3.5 طن، مما يضعها في مستوى شاحنات البيك أب متوسطة الحجم العاملة بالديزل.

كذلك تتميز بخلوص أرضي يبلغ 210 مم وقدرة خوض مياه حتى عمق 600 مم.

بطارية 66.9 كيلوواط/ساعة ومدى 263 كم

تأتي إيسوزو D-Max EV مزودة ببطارية ليثيوم أيون بسعة 66.9 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يبلغ 263 كم وفقًا لمعايير WLTP.

ورغم أن المدى قد يبدو متواضعًا مقارنةً بالسيارات الكهربائية الصغيرة، إلا أنه متوقع لشاحنة بيك أب بهذا الحجم والوزن.

تدعم البطارية الشحن السريع حتى 50 كيلوواط/ساعة تيار مستمر، مما يمكّنها من الشحن من 20% إلى 80% خلال نحو ساعة واحدة.

وتوفر الشركة ضمانًا لمدة 8 سنوات أو 160,900 كم.

سعر إيسوزو والتكلفة مقارنة بالديزل

يبدأ سعر Isuzu D-Max EV من 59,995 جنيهًا إسترلينيًا (80,800 دولار أمريكي) قبل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يزيد بأكثر من 24,000 جنيه عن نظيرتيها DL40 وV-Cross العاملتين بالديزل.

ورغم ذلك، فإن السعر يعكس تجهيزات الفئة العليا، ليضع الشاحنة في منافسة مباشرة مع مركبات مثل النسخة الكهربائية المرتقبة من Toyota Hilux.

اللافت أن حتى النسخة المعدلة AT35 من Arctic Trucks، رغم تجهيزاتها الفريدة، لا تزال أقل سعرًا من D-Max EV، ما يوضح أن دخول سوق البيك أب الكهربائية سيظل في الفئة المميزة للأعوام الأولى.