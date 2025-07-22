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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

أوائل الثانوية العامة 2025
أوائل الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تزعم تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما تم تداوله على فيس بوك بشأن تسريب صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة حاليا فيس بوك “مضروبة” ، حيث لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن 

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 لم يتم إعلانها بشكل رسمي حتى الآن ، انتظاراً للحظة اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025.

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 

من جانبها تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيان عاجل بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، يكشف عن أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 

وستكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025 والمجموع الكلي لكل منهم ، ومحافظة كل منهم .

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات ، بيانا رسميا يكشف عن أسماء وصور و بيانات :

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أوائل الثانوية العامة 2025 دمج

وكانت قد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

أوائل الثانوية العامة 2025


وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 أكثر من 30 طالب وطالبة من محافظات مختلفة ، وجميعهم من الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية 

أوائل الثانوية العامة 2025 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي. 

أوائل الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

ومن المقرر أن ينشر موقع صدى البلد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد كاملة بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

لينك نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

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