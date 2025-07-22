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"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بيعلوا الريتش"| التعليم تحذر من شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF
ياسمين بدوي

انتشرت من جديد أخبار تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 PDF على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مدعمة بصور قوائم مجهولة المصدر ، مما تسبب في حالة من الجدل بين طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم 

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf .. التعليم ترد

شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حسم الجدل تماماً ونفى بشكل رسمي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf على فيس بوك 

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على فيس بوك لحسم الجدل بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf : كل ما يتم تداوله من نتائج لامتحانات الثانوية العامة على السوشيال ميديا مزيفة وغير صحيحة تماماً

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم الإعلان رسميا عن نتيجة الثانوية العامة 2025 عقب اعتمادها من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كما هو متعارف عليه .

وقال المتحدث الرسمي : أرجو عدم الانسياق خلف “مستهدفي الريتش” في المنشورات المزيفة المتواصلة بشأن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf ، احتراما لمشاعر الطلاب وأولياء الأمور

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. 10 معلومات عنها 

  • اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم خلال الساعات القليلة القادمة
  • نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 قريبة من العام الماضي (علماً بأنها كانت العام الماضي 81.3 % )
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أكثر من 30 طالب على مستوى الجمهورية
  • قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 سيتم اعلانها في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم خلال ساعات
  • هناك ارتفاع بسيط في مجاميع طلاب الشعبة العلمية في نتيجة الثانوية العامة 2025
  • عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد الدراسية في نتيجة الثانوية العامة 2025 مرتفع ومبشر جدا
  • كل ما تم تداوله عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها غير صحيح وتم نفيه رسميا من وزارة التربية والتعليم
  • قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 تم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين فقط “الذين كانوا على الحافة بين النجاح و الرسوب”
  • سيتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب المحرر لهم محاضر غش بسبب تصوير ونشر الامتحان او الغش الجماعي وسيعتبروا راسبين
  • المجموع في نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد من 320 وفي النظام القديم من 410 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

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