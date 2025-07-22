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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ..بيان عاجل من التعليم بشأنه خلال ساعات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات المقبلة ، بيانا رسميا عاجلاً للإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

وسيأتي بيان اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد الانتهاء التام من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 وتجميعها في شكلها النهائي وعرضها على مكتب وزير التربية والتعليم .

وخلال بيان اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، ستكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن التفاصيل الرسمية الكاملة لـ : 

  • نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 
  • موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المكفوفين
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 الدمج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الآن على موقع صدى البلد ، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل بياناتهم عليهم للحصول على النتيجة فور اعتمادها مباشرةً

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد هو https://registration.elbalad.news/  

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يكون على الطالب الان تسجيل الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

وبمجرد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
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