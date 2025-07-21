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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تظهر خلال ساعات| رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتفاصيل أوائل الشُعب الثلاثة

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

ينشر موقع صدى البلد خلال ساعات نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس لطلاب جميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضة و أدبي .

ويمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 بجميع الشعب ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 

للدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد ، يمكن الآن للطلاب الدخول على https://registration.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  يجب ان يتم تسجيل البيانات الاتية : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

أوائل الثانوية العامة 2025

أوائل الثانوية العامة 2025 ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإصدار بيان رسمي يكشف عن بياناتهم كاملة خلال ساعات

حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات ، بيانا رسميا يكشف عن أسماء وصور و بيانات :

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

أوائل الثانوية العامة 2025 دمج

وكانت قد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ، الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية 

وحالياً .. تقوم لجنة عُليا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير نهائي بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، علماً بأنه يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي. 

أوائل الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

ومن المقرر أن ينشر موقع صدى البلد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد كاملة بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 

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