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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بدأت الكنترولات فى تجهيزها في شكلها النهائي تمهيداً لإعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، ليتم بعد ذلك إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

حيث انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 بما فيها الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية بجميع المواد الدراسية، وبدأت عملية الرصد والتجميع والمراجعة النهائية تمهيدا لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

وسيتيح موقع صدى البلد ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس مجاناً برابط مباشر قبل أي حد بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الآن الدخول عليه وتسجيل البيانات من خلال الضغط على https://registration.elbalad.news/ 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يكون مطلوب من الطالب فقط إدخال بياناته كاملة والتي تتمثل في : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

حسمت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، حيث أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون قبل نهاية شهر يوليو الجاري 

ولم يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم أو تاريخ مجدد ليكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مكتفياً بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لأن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل نهاية شهر يوليو الجاري .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي صادر عن الوزارة بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ تحميل نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة القادمة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

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