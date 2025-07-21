وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على إعاد صياغة فلسفة التعليم، لتعيد للطالب قدرته وحلمه من أجل التعلم

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لم نعد نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة بالكامل مرتبطًا بنصف درجة أو خطأ مطبعي، مؤكدا أن مستقبل أبنائنا يجب أن يُبنى على الكفاءة لا على الفرصة الواحدة".



وفي هذا الإطار أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام البكالوريا المصرية ، سيتم تطبيقه جنباً الى جانب مع نظام الثانوية العامة الحالي .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : نظام البكالوريا المصرية الجديد يتيح الفرصة أمام الطالب لخوض أكثر من محاولة، بخلاف نظام الثانوية العامة التقليدي، الذي يحدد مصير الطالب من محاولة واحدة فقط ، إذ يتيح نظام البكالوريا إعادة المحاولة أكثر من مرة من خلال فرص التحسين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الهدف من نظام البكالوريا هو "تحرير الطالب من مصير الفرصة الواحدة"، مشيرًا إلى أن الضغط النفسي الذي يعانيه الطلاب المصريون في الثانوية العامة لا يوجد له مثيل في أنظمة التعليم الحديثة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يضمن أن الطالب الذي لا يمتلك موارد كافية للتعليم الخاص أو الدولي، سيحصل على فرص تعليمية وتقييمية متعددة بنفس جودة تلك المتاحة للأنظمة الأخرى.



وعلى جانب آخر .. تظهر خلال أيام ، نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد ، بمجرد اعتمادها رسميا من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد

سجل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ واحصل على درجاتك كاملة في جميع المواد مجاناً “قبل أي حد” بمجرد اعتمادها رسمياً

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ يكون مطلوب من الطالب فقط إدخال بياناته كاملة والتي تتمثل في : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ سيتيح إمكانية الاستعلام عن :