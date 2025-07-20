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نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..ترقبوها قبل نهاية يوليو
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد ..ترقبوها قبل نهاية يوليو

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 مازال أمره يشغل بال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ، وسط حالة من الترقب و التوتر انتظارا لإعلان النتيجة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

من جانبه حسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 بتصريحات له منذ قليل 

حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون قبل نهاية الشهر الجاري .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد

سجل الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ واحصل على درجاتك كاملة في جميع المواد مجاناً “قبل أي حد” بمجرد اعتمادها رسمياً 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يكون مطلوب من الطالب فقط إدخال بياناته كاملة والتي تتمثل في : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

وتستعد كنترولات الثانوية العامة 2025 لإجراءات إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ، بالتزامن مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، المقرر اعتمادها رسميًا قريباً خلال الأيام المقبلة .

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2025 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2025 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2025 دمج

أوائل الثانوية العامة 2025 .. وزير التعليم يهنئهم قريبا

من المقرر بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرةً ، أن يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2025 تليفونياً مع التأكيد على تكريمهم في الوزارة في أقرب وقت ممكن .

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