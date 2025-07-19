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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تنفي وتحذر من الشائعات

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 .. خبر تم تداوله مؤخراً بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك 

حيث ادعت العديد من الصفحات مجهولة المصدر على فيس بوك ، تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 رغم عدم اعتمادها رسميا حتى الآن من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف .

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله من أنباء تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانسياق وراء شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أن الهدف منها فقط إثارة البلبلة والنصب على الطلاب والأهالي .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يمكن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل إعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم ، مشددة على أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 حيث مازال العمل جاريا بجميع الكنترولات

كما انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل 

ومن جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، صدور أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، قائلاً : لم نعلن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل 

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  بعد ، واجراءات التصحيح لا تزال مستمرة

نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع صدى البلد

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الاستعلام عنها على موقع صدى البلد خلال أيام.

و سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال أيام.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الآن تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا “قبل أي حد”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي 

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء تماماً بفضل دقة التصحيح الإلكتروني الذي يعطي كل طالب حقه كاملاً

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