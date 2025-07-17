موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. متحدث التعليم يحسم الجدل الآن

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأنها الآن

حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد ، واجراءات التصحيح لا تزال مستمرة

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