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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. متحدث التعليم يحسم الجدل الآن

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأنها الآن

حيث قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  بعد ، واجراءات التصحيح لا تزال مستمرة

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 

  • موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون خلال الاسبوعين القادمين
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن لجميع طلاب الجمهورية في وقت واحد بعد الاعتماد الرسمي ولا مجال لتسريبها لأي طالب قبل الاعتماد
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتولى اعتمادها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقبه من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد سيتاح بعد الاعتماد مباشرةً من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 
  • رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتيح إمكانية الاستعلام عن : نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة ، و نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون الاستعلام الإلكتروني عنها مجاناً وبدون أي رسوم
  • الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس الاسم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 سوف تظهر لجميع الطلاب بالدرجات وليس بالتقديرات
  • تم الانتهاء من تصحيح الأسئلة المقالية وجاري الانتهاء من تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد لتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025
  • كل ما يتم نشره عن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل الاعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم “أخبار كاذبة”
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء تماماً بفضل دقة التصحيح الإلكتروني الذي يعطي كل طالب حقه كاملاً
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن في المدارس في اليوم التالي لإعلانها إلكترونياً
  • بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتولى وزير التربية والتعليم تهنئة أوائل الثانوية العامة 2025 تليفونيا 
  • أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 سيتم إعلانها في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025
  • كل المتداول على جروبات شاومينج بشأن تعديل درجات الطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 غير صحيح بالمرة
  • قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين وفقا للوائح والقرارات الوزارية المنظمة لذلك
  • مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2025 تؤكد أن نسب النجاح مرتفعة في جميع المواد ، وعدد الحاصلين على الدرجات النهائية مبشر جداً
  • تحذر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا عن نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها ، مناشدة الجميع بمتابعة بيانات وزارة التربية التعليم فقط لا غير في هذا الشأن 
  • بعد إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ستعلن وزارة التربية والتعليم عن الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها ضد الطلاب الغشاشين ، وستحيم الجدل حول ما أثير بشأن وجود لجان غش جماعي
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