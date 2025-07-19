قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الإعلام السورية: قوات الداخلية والأمن العام بدأت الانتشار في السويداء
جيش الاحتلال يؤكد تصفية عنصر تابع لحزب الله خلال غارة على جنوب لبنان
أحمد حسن يكشف مفاجأة جديدة بشأن وسام أبو علي ..تفاصيل
نائب محافظ الجيزة لـ صدى البلد: أهالي نزلة السمان شريك رئيسي في ملف تطوير المتحف المصري الكبير
صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق
50 % تعويضا.. بشرى سارة لمتضرري سنترال رمسيس | ما القصة؟
حكم الحجامة يثير جدلا فقهيا.. كريمة: ليست سنة.. ودار الإفتاء تحسم الخلاف
الزمالك يتحرك لحسم عقود اللاعبيين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل .. التعليم تحسم الجدل
رئيس الوزراء السوداني: إعادة تأهيل الخرطوم خلال 6 أشهر
من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل .. التعليم تحسم الجدل

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل 

ومن جانبه ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، صدور أي قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم بتحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 ، قائلاً : لم نعلن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 الأربعاء المقبل 

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  بعد ، واجراءات التصحيح لا تزال مستمرة

نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع صدى البلد

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الاستعلام عنها على موقع صدى البلد خلال أيام.

و سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال أيام.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الآن تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا “قبل أي حد”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي 

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء تماماً بفضل دقة التصحيح الإلكتروني الذي يعطي كل طالب حقه كاملاً

الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

نيسان

مواصفات نيسان باترول الجديدة

DuckDuckGo

DuckDuckGo يطلق فلترا جديدا لحجب الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي من نتائج البحث

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 5 سيارات سيدان صينية في مصر تبدأ من 675 ألف جنيه.. سعر بيجو 2008 كسر زيرو 2025

بالصور

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو
مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب يستقبل وفداً رفيع المستوى من حلف الناتو

شكراً للقيادة والشعب.. حسام حبيب يشيد بإنجازات هيئة الترفيه السعودية بموسم جدة

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

ايمان عبد اللطيف

رطوبة وحر شديدين.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس اليوم ؟

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد