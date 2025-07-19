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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

يبحث طلاب الثانوية العامة على كافة محركات البحث عن آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 و أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وسط حالة من الترقب والقلق في معظم البيوت المصرية .

ومن جانبه علم موقع صدى البلد ، أن أعمال تجرى حاليا في كنترولات الثانوية العامة 2025 ، على قدم وساق لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال أيام .

وقد انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تصحيح معظم المواد وأبرزها اللغة العربية واللغة الإنجليزية للنظامين الحديث والقديم والفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية وغيرها من المواد الأساسية ، بالإضافة إلي امتحانات المواد غير مضافة للمجموع ( التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد ) ، و(التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد والاحصاء لطلاب النظام القديم) ، ومن المقرر إنتهاء تصحيح جميع مواد الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة .

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك :قولا واحدا ومنعا لأي تأويل ، لم يتم تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2025  بعد ، واجراءات التصحيح لا تزال مستمرة

نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع صدى البلد

جدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الاستعلام عنها على موقع صدى البلد خلال أيام.

و سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال أيام.

ويمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 الآن تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا “قبل أي حد”.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

يمكن لمن يهمه الأمر ، ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://www.elbalad.news/ 

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد إلى جانب المجموع الكلي 

كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة 2025 ستكون خالية من الأخطاء تماماً بفضل دقة التصحيح الإلكتروني الذي يعطي كل طالب حقه كاملاً

الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

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