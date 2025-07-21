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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات | استعلم عن مجموعك هنا

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات

حيث انتهت الكنترولات من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 في شكلها النهائي وصارت جاهزة على مكتب وزير التربية والتعليم لإعتمادها خلال الساعات المقبلة.

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات على صدى البلد

من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات على صدى البلد من خلال الرابط التالي https://registration.elbalad.news/ 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يكون على الطالب الان تسجيل الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

وبمجرد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

ظهور نتيجة الثانوية العامة .. استعلم الآن عن مجموعك

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة .. يمكنك أن تستعلم عن مجموعك على موقع صدى البلد ، بعد تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ 

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أيضا الخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 
 

كيف أعرف نتيجتي في الثانوية العامة؟

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 https://registration.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
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