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أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf
أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أخبار تزعم تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها بساعات ، حيث انتشرت منشورات نصها : تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 في ملف PDF من شاومينج اللي مدوخ مصر كلها وراه

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنباء تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها بساعات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لا مجال لـ تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها بأي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ، مشددة على أن نتيجة الثانوية العامة 2025 مؤمنة ومحاطة بسرية تامة لحين اعتمادها الرسمي

جدير بالذكر أنه بالنسبة لـ نتيجة الثانوية العامة 2025 .. بدأت الكنترولات فى تجهيزها في شكلها النهائي تمهيداً لإعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات ، ليتم بعد ذلك إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم .

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

وسيتيح موقع صدى البلد ، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس مجاناً برابط مباشر قبل أي حد بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الآن الدخول عليه وتسجيل البيانات من خلال الضغط على https://registration.elbalad.news/ 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يكون مطلوب من الطالب فقط إدخال بياناته كاملة والتي تتمثل في : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
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