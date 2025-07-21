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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الآن على موقع صدى البلد ، ويمكن لجميع الطلاب تسجيل بياناتهم عليهم للحصول على النتيجة فور اعتمادها مباشرةً

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد هو https://registration.elbalad.news/  

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يكون على الطالب الان تسجيل الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

وبمجرد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي صادر عن الوزارة بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ تحميل نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة القادمة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

تظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيا قبل ظهورها في المدارس ، وذلك بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة رابط نتيجة الثانوية العامة

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