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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 من تجهيز قائمة الطلاب الراسبين الذين تقرر رسوبهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 بعد تحرير محاضر غش لهم لتورطهم في تصوير أوراق الأسئلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

جدير بالذكر أنه بالنسبة لـ نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس ، فقد بدأ الآن العد التنازلي لإعتمادها وظهورها رسميا في جميع محافظات مصر .

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يتم حاليا تجهيزها في شكلها النهائي لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات .

نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع الوزارة

ويبحث جميع طلاب الثانوية العامة 2025 حاليا على مختلف محركات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع الوزارة

ومن المقرر خلال الساعات القادمة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، أن تعلن وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع الوزارة

وسيكون الاستعلام عن النتيجة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 موقع الوزارة مجانيا بدون أي رسوم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد

ويمكن الآن تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد ، لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها مباشرة بشكل سريع ومجاني على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على  https://registration.elbalad.news/  

وبمجرد الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ ، يكون على الطالب فقط تسجيل الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 من المتوقع أن يكون خلال الساعات القادمة ، حيث انتهت جميع مراحل التصحيح ورصد الدرجات ومنح درجات الرأفة في الكنترولات ، وأصبحت نتيجة الثانوية العامة 2025 جاهزة للإعتماد رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريحات له خلال الساعات الماضية ، أن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 سيكون قبل نهاية شهر يوليو الجاري ، دون أن يفصح عن تاريخ محدد .

درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2025 

وعلم موقع صدى البلد أنه قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين لإنقاذهم من الرسوب .

حيث تم اللجوء إلى درجات الرأفة قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، لإنقاذ الطلاب الراسبين الذين كانوا على حافة النجاح في أي مادة ، وتعتبر درجات الرأفة في الثانوية العامة 2025 حق قانوني للطالب لا تملك الوزارة إلغاءه

وبفضل درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تم تحويل الطالب  الذي كان على حافة النجاح في المادة من طالب له دور ثاني إلى طالب ناجح في هذه المادة ، كما يتم تحويل الطالب الذي كان راسبا في 3 مواد إلى راسب في مادتين ليدخل الدور الثاني بدلا من إعادة السنة ، وذلك لمن كان على حافة النجاح في إحدى المواد الثلاثة التي رسب فيها قبل الرأفة.

وتم إضافة درجات الرأفة في الثانوية العامة لكراسة إجابة الطالب ، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية قبل اعتماد و ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرة، وليس أثناء التصحيح ، وتتراوح نسبة درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2025 من 5% لـ 10%؜ من الدرجة الكاملة

أوائل الثانوية العامة 2025 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

وأكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2025 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2025 دمج
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