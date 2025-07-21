تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ، الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية

وحالياً .. تقوم لجنة عُليا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير نهائي بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، علماً بأنه يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2025 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2025 STEM

أوائل الثانوية العامة 2025 دمج

أوائل الثانوية العامة 2025 .. وزير التعليم يهنئهم قريبا

من المقرر بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرةً ، أن يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2025 تليفونياً مع التأكيد على تكريمهم في الوزارة في أقرب وقت ممكن

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال ساعات على الرابط التالي https://registration.elbalad.news/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد يتيح إمكانية الاستعلام المجاني عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس بالاسم

الآن يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس فور ظهورها “قبل أي حد” .