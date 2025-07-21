قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوه وجوههم.. استمرار حبس المتهم بإلقاء مية نار على أسرة زوجته في بولاق الدكرور
رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو
قطار من القاهرة لنقل السودانيين إلى أسوان
تاريخ التليفزيون المصري.. من لحظة البث الأولى إلى تحديات العصر الرقمي
تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا
بملابس اسبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة جنايات دمنهور
وزير الصحة يفتتح معمل المحاكاة والتدريب بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية
جيش الاحتلال: سنقصف أي مكان يمثل تهديدا لإسرائيل مهما بلغت المسافة
وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة
جيش الاحتلال يهاجم ميناء الحديدة في اليمن
أنغام تجري فحوصات في ألمانيا.. وهذه حقيقة إصابتها بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 استعداداً لإعتماد النتيجة .. ترقبوها هنا

أوائل الثانوية العامة 2025
أوائل الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ، الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية 

وحالياً .. تقوم لجنة عُليا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير نهائي بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، علماً بأنه يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. كيف يتم اختيارهم ؟

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ،  أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة 

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.


وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2025 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2025 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2025 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2025 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2025 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2025 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2025 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2025 دمج

أوائل الثانوية العامة 2025 .. وزير التعليم يهنئهم قريبا

من المقرر بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرةً ، أن يقوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل الثانوية العامة 2025 تليفونياً مع التأكيد على تكريمهم في الوزارة في أقرب وقت ممكن

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس خلال ساعات على الرابط التالي  https://registration.elbalad.news/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد يتيح إمكانية الاستعلام المجاني عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس بالاسم

الآن يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس فور ظهورها “قبل أي حد” .

أوائل الثانوية العامة 2025 أوائل الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة

نتيجة الثانوية العامة 2025

التصحيح خلص|تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2025 لاعتمادها من وزير التعليم ..ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

وظائف خالية بوزارة التنمية المحلية

طريقة التقديم على وظائف مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة | تفاصيل

وزير العمل محمد جبران

محمد جبران: حريصون على ضبط الشارع المصري بعد تزايد عدد الحوادث

منافذ متنقلة

بأسعار مخفضة.. الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية بالجيزة

بالصور

سوزي لـ تامر حسنى: بغير عليك.. والأخير: عازمك في الساحل

سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل
سوزى لـ تامر حسنى :بغير عليك والاخر يرد عليها عازمك فى الساحل

الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بالسيارات الجديدة تحت سعر 30 ألف دولار

رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية
رسوم ترامب الجمركية

بدون أدوية .. طرق الحصول على فيتامين د من الشمس

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

بعد نفي أنغام.. 5 معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي
بعد نفى أنغام .. ٥ معلومات لا يعرفها الكثير عن سرطان الثدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد