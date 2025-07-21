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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يشهد مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف خلال ساعات ، اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 ، تم الانتهاء رسمياً من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 ، واعمال المراجعة ورصد الدرجات ، وتوزيع درجات الرأفة على المستحقين ، وتحديد الطلاب الراسبين بسبب الغش و تصوير الامتحانات ونشرها على جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

تظهر نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيا قبل ظهورها في المدارس ، وذلك بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل بياناتهم الآن على رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على صدى البلد للحصول على النتيجة بالدرجات فور اعتمادها رسميا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس يمكن الآن الدخول عليه وتسجيل البيانات من خلال الضغط على https://registration.elbalad.news/ 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يكون مطلوب من الطالب فقط إدخال بياناته كاملة والتي تتمثل في : الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

 رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  سيتيح إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي صادر عن الوزارة بمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025  على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن ترقب ظهوره على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بـ تحميل نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القليلة القادمة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 من وزير التربية والتعليم

أوائل الثانوية العامة 2025

من جانبها .. انتهت كنترولات الثانوية العامة 2025 ، من  تجهيز أسماء الطلاب المرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 تمهيداً لإعلان اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات .

وتضم قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 ، الطلاب المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات على مستوى الجمهورية 

وحالياً .. تقوم لجنة عُليا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2025 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير نهائي بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، علماً بأنه يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

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