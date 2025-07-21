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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس
ياسمين بدوي

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة

ومن المتوقع بحسب مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات ، حيث يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025 رسمياً خلال ساعات ، بعد انتهاء تجهيزها في شكلها النهائي في الكنترولات .

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2025 في بيان رسمي خلال ساعات ، يتضمن الآتي : عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة - عدد الطلاب الراسبين الباقين للاعادة - عدد الطلاب الذين لهم دور ثاني - نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 - رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2025

نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد

ويقدم موقع صدى البلد رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://registration.elbalad.news/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد https://registration.elbalad.news/ يمكن الطالب من الاستعلام عن درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية ، والمجموع الكلي 

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 

وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مدى امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس  ، مؤكدة أنه سيتم اتاحة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس بالاسم

ظهور نتيجة الثانوية العامة .. استعلم الآن عن مجموعك

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة .. يمكنك أن تستعلم عن مجموعك على موقع صدى البلد ، بعد تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ 

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أيضا الخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 
 

كيف أعرف نتيجتي في الثانوية العامة؟

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 https://registration.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
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