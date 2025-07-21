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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 ..وتؤكد: جاري جمعها بالكنترولات

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله من أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : كل النتائج المتداولة مزيفة  ، ونتيجة الثانوية العامة 2025 لن تعلن لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف .

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع طلاب الجمهورية مؤمنة بالكامل وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح

وشدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن نتيجة الثانوية العامة 2025 مازلت في مرحلة الجمع

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات على صدى البلد

من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 خلال ساعات على صدى البلد من خلال الرابط التالي https://registration.elbalad.news/ 

على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يكون على الطالب الان تسجيل الاسم - رقم الجلوس - الشعبة - المحافظة - البريد الإلكتروني - رقم التليفون

وبمجرد تسجيل البيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد  https://registration.elbalad.news/  ، يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته كاملة بالدرجات فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم خلال ساعات .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/  يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج

ظهور نتيجة الثانوية العامة .. استعلم الآن عن مجموعك

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة .. يمكنك أن تستعلم عن مجموعك على موقع صدى البلد ، بعد تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ 

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أيضا الخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 
 

كيف أعرف نتيجتي في الثانوية العامة؟

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 https://registration.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
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