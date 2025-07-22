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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

10 معلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025
نتيجة الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. ينتظر أخبارها بفارغ الصبر جميع طلاب 3 ثانوي وأولياء أمورهم المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز المعلومات المتاحة حتى الآن عن نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها :

  • اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 سيتم خلال الساعات القليلة القادمة
  • نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2025 قريبة من العام الماضي (علماً بأنها كانت العام الماضي 81.3 % )
  • أوائل الثانوية العامة 2025 أكثر من 30 طالب على مستوى الجمهورية
  • قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 سيتم اعلانها في بيان رسمي من وزارة التربية والتعليم خلال ساعات
  • هناك ارتفاع بسيط في مجاميع طلاب الشعبة العلمية في نتيجة الثانوية العامة 2025
  • عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في مختلف المواد الدراسية في نتيجة الثانوية العامة 2025 مرتفع ومبشر جدا
  • كل ما تم تداوله عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل اعتمادها غير صحيح وتم نفيه رسميا من وزارة التربية والتعليم
  • قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 تم منح درجات الرأفة للطلاب المستحقين فقط “الذين كانوا على الحافة بين النجاح و الرسوب”
  • سيتم حجب نتيجة الثانوية العامة 2025 للطلاب المحرر لهم محاضر غش بسبب تصوير ونشر الامتحان او الغش الجماعي وسيعتبروا راسبين
  • المجموع في نتيجة الثانوية العامة 2025 النظام الجديد من 320 وفي النظام القديم من 410 

نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد

ويقدم موقع صدى البلد رابط سريع للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://registration.elbalad.news/ 

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم صدى البلد https://registration.elbalad.news/ يمكن الطالب من الاستعلام عن درجاته في جميع المواد الأساسية و المواد غير الأساسية ، والمجموع الكلي 

نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 

وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مدى امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم امكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس  ، مؤكدة أنه سيتم اتاحة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس وليس بالاسم

ظهور نتيجة الثانوية العامة .. استعلم الآن عن مجموعك

وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة .. يمكنك أن تستعلم عن مجموعك على موقع صدى البلد ، بعد تسجيل البيانات على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://registration.elbalad.news/ 

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025

ومن المقرر خلال الساعات القادمة أيضا الخول على موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 من خلال بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ ، أو على بوابة الثانوية العامة https://thanwya.emis.gov.eg/ 
 

كيف أعرف نتيجتي في الثانوية العامة؟

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 https://registration.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة
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