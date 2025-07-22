جوتيريش: المجاعة تطرق كل الأبواب في غزة.. ويجب إدخال المساعدات فورا

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المجاعة تطرق كل الأبواب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال جوتيريش: “ما يحدث في قطاع غزة شيء مرعب، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة”.

وتابع جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يحدث في غزة لا مثيل له في التاريخ الحديث".



وفي وقت سابق، أدان البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ، تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى منطقة مجاعة.

وأكد البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية، أن استخدام الاحتلال التجويع كسلاح حرب صورة من صور الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.