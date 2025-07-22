سموتريتش: لدينا فرصة تاريخية لإعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يجب أن تعود إسرائيل للاستيطان في غزة ولديها فرصة تاريخية لتحقيق ذلك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتابع سموتريتش: "لدينا دعم كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة تابعة لإسرائيل".

وواصل سموتريتش: "هناك مخطط يتيح لأهالي غزة بناء حياتهم من جديد لكن في دول أخرى مستعدة لاستقبالهم".



وفي سياق متصل، قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية.

وأشار إلى أن الجوع بات يفتك بالأطفال إلى جانب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن التقارير الواردة للمنظمة تؤكد وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية، مؤكّدًا أن "76 طفلًا على الأقل قضوا جراء الجوع، في وقت يُسجل فيه متوسط يومي لوفيات الأطفال يتراوح بين 27 و28 طفلًا".