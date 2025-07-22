يونيسف: 180% نسبة سوء التغذية بين الرضع و الأطفال في غزة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، مشيرًا إلى أن الجوع بات يفتك بالأطفال إلى جانب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر، مضيفا أن التقارير الواردة للمنظمة تؤكد وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية، مؤكّدًا أن "76 طفلًا على الأقل قضوا جراء الجوع، في وقت يُسجل فيه متوسط يومي لوفيات الأطفال يتراوح بين 27 و28 طفلًا".

وأوضح أبو خلف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال من سن ستة أشهر وحتى خمس سنوات ارتفعت بنسبة 180% مقارنةً بشهر فبراير، وهو الشهر الذي شهد دخول مساعدات محدودة، لافتا إلى أن أكثر من 200 طفل قُتلوا في الأسبوعين الأولين من يوليو وحده، بينما لا يجد ثلث سكان غزة طعامًا يوميًّا، ويكافح 90% من العائلات لتأمين مياه صالحة للشرب، ما يسبب انتشار الأمراض، إذ تُعزى 44% من الحالات المرضية لنقص المياه الآمنة.

وأكد أبو خلف أن "الوضع يتدهور يومًا بعد يوم، في ظل غياب حقيقي لأي تحرك فعّال من المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أن بعض الدول ما زالت تكتفي بإصدار بيانات الإدانة دون اتخاذ خطوات ملموسة، مضيفا: "الحرب كان يجب أن تتوقف منذ وقت طويل، لكن الصمت الدولي يفاقم المأساة، وسيؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني ما لم تتحرك الدول المؤثرة فورًا".