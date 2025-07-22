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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق يحيي لـ فتوح: اسمع النصيحة "يا ابن الناس" اللي بتعمله هينهي مسيرتك

فتوح
فتوح
ياسمين تيسير

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ، يسير بخطى ناجحة مع جون إدوارد المدير الرياضي. 

وقال يحيى، في تصريحات مع كريم رمزي، لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الزمالك بيشتغل صح في الفترة الاخيرة ونتمنى ان تكون الصفقات تعمل لصالح للزمالك، وسعداء بما يحدث في الزمالك الفترة الأخيرة.

وأضاف: ربما يكون لدينا ملاحظات، ولكن علينا تلاشي ذلك ولاعب الزمالك لابد أن يتحمل الضغوطات ودي أهم ما يميز اللاعب، وبمجرد الدخول من بوابة الزمالك الأمور تختلف ألف درجة.

وتابع: لا بد أن نمنح الوقت الكافي ليانيك فيريرا للوقوف على امكانيات لاعبيه جيدا، وكنت اتمنى اقامة معسكر الزمالك والمباريات الودية بدري عن كدا.

وعن أزمة أحمد فتوح، انتقد طارق يحيى اللاعب، مؤكدا: لا أعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .

فتوح الزمالك نادي الزمالك

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