طارق يحيي لـ فتوح: اسمع النصيحة "يا ابن الناس" اللي بتعمله هينهي مسيرتك

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ، يسير بخطى ناجحة مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وقال يحيى، في تصريحات مع كريم رمزي، لبرنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: الزمالك بيشتغل صح في الفترة الاخيرة ونتمنى ان تكون الصفقات تعمل لصالح للزمالك، وسعداء بما يحدث في الزمالك الفترة الأخيرة.

وأضاف: ربما يكون لدينا ملاحظات، ولكن علينا تلاشي ذلك ولاعب الزمالك لابد أن يتحمل الضغوطات ودي أهم ما يميز اللاعب، وبمجرد الدخول من بوابة الزمالك الأمور تختلف ألف درجة.

وتابع: لا بد أن نمنح الوقت الكافي ليانيك فيريرا للوقوف على امكانيات لاعبيه جيدا، وكنت اتمنى اقامة معسكر الزمالك والمباريات الودية بدري عن كدا.

وعن أزمة أحمد فتوح، انتقد طارق يحيى اللاعب، مؤكدا: لا أعلم لماذا أحمد فتوح يفعل مثل هذه التصرفات انت تلعب في نادي الزمالك وفتوح عايز حد كبير في حياته ينصحه.

وواصل: أسمع النصيحة يا فتوح الجواز هيهديك شوية عن كدا وسيجعله أهدى من كدا، وما يفعله فتوح غلط وسينهي مسيرته مبكرا للغاية .