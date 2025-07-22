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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشباب والرياضة تطلق سلسلة محاضرات "سوي" لتعزيز الصحة النفسية

وزارة الشباب والرياضة تُطلق سلسلة محاضرات "سوي"
وزارة الشباب والرياضة تُطلق سلسلة محاضرات "سوي"
القسم الرياضي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. 

يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى بناء الإنسان المصري المتكامل ذهنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، 

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  نحو تعزيز مفاهيم الصحة النفسية، والارتقاء بجودة الحياة المجتمعية، والتكامل بين المؤسسات الدينية والحكومية في دعم استقرار الأسرة والمجتمع، ومكافحة الظواهر السلبية مثل الإدمان والعنف والانغلاق.

وجاء ذلك خلال فعالية رسمية بحضور القس موسى فتحي، سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، والدكتور عبدالله سلامة، رئيس قسم التوعية الأسرية والمجتمعية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن انطلاق سلسلة من المحاضرات التوعوية تحت عنوان:"سوي.. صفات الشخصية السوية وكيفية الوصول إليها".

وتهدف المبادرة إلى نشر مفاهيم التوازن النفسي، وتعزيز الصحة النفسية لدى الشباب والنشء، من خلال تناول موضوعات تتعلق ببناء الشخصية، وكيفية مواجهة الضغوط، والتفريق بين السلوكيات السليمة وغير السليمة، إضافة إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والانتماء من منظور نفسي وديني واجتماعي.

وسوف تركز سلسلة المحاضرات  على تقديم محتوى علمي متوازن يجمع بين المعرفة النفسية العميقة والرؤية الدينية الوسطية السمحة، بما يُسهم في تحصين الشباب ضد مظاهر الانحراف السلوكي والفكري، ويعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات سليمة في مختلف جوانب الحياة.

ومن المقرر تنفيذ المحاضرات داخل مراكز الشباب والهيئات الرياضية المنتشرة في مختلف المحافظات، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، وبخاصة فئة المراهقين والشباب

وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب سلسلة محاضرات سوي بالتعاون مع الأزهر والكنيسة

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