هدف الزمالك.. مهاجم فولهام السابق يقترب من الدوري البرازيلي| خاص

أكد مصدر مقرب من البرازيلي كارلوس فينيسيوس، مهاجم فريق فولهام الإنجليزي السابق، اقترابه من الانتقال إلى أحد أندية الدوري البرازيلي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم فينيسيوس بالانضمام لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مصدر مقرب قد كشف لصدى البلد - طالع من هنا - مؤخرا تلقيه استفسارا من الزمالك وقدم طلباته للنادي وهي الحصول على 3 ملايين دولار سنويا مع عقد من عامين لـ 3 أعوام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد: “كارلوس قريب من الانتقال لفريق جريميو البرازيلي”.

وأضاف: “مازال الخلاف على المقابل المادي للاعب وفي حال الاتفاق سيتم الإعلان الرسمي”.

واختتم: “بالتأكيد اللاعب امتلك عدة عروض سابقة ولكن مطالبه المادية لم تكمل انتقاله لأي نادِ”.

محطات مهمة في مسيرة فينيسيوس



وسبق لكارلوس فينيسيوس، اللعب في العديد من الأندية الكبرى مثل توتنهام هوتسبير الإنجليزي ونابولي الإيطالي وجالاتا سراي التركي وأيندهوفن الهولندي وموناكو الفرنسي وآخر محطاته مع فولهام الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي، طوال مسيرته مع الأندية، في 251 مباراة بكل المسابقات، إذ سجل 87 هدفًا وقدم 36 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن قيمة كارلوس فينيسيوس التسويقية تبلغ 3.5 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.