ملف الأجانب يربك الزمالك.. والإدارة تبحث عن حل عاجل

يواجه نادي الزمالك أزمة داخل صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بسبب تعثر تسويق أحمد الجفالي، ما يعرقل مخطط النادي في فتح مكان بقائمة الفريق لقيد صفقات أجنبية جديدة، تم الاتفاق معها للانضمام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتلك الزمالك حاليًا خمسة لاعبين أجانب في قائمته، وهم: شيكو بانزا (الصفقة الجديدة)، المغربي محمود بنتايج، صلاح مصدق، التونسي سيف الجزيري، وأحمد الجفالي.

وكانت إدارة الزمالك قد حاولت تسويق الجفالي بإعارته إلى النادي الأفريقي التونسي، إلا أن اللاعب رفض هذه الخطوة، مفضلًا البقاء في الدوري المصري، رافضًا كذلك فكرة الإعارة، ومتمسكًا بالرحيل النهائي فقط، حتى لا تُحسب تجربته في تونس كفشل رياضي جديد.

وعرض الزمالك الجفالي على نادي الاتحاد السكندري، لكن المدير الفني أحمد سامي رفض التعاقد معه، مبررًا ذلك بتكرار إصابات اللاعب وصعوبة الاعتماد عليه فنيًا خلال الموسم المقبل، ما دفع النادي السكندري لغلق الباب أمام ضمه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وتسابق إدارة الزمالك الزمن لإيجاد حل لهذا الملف، في ظل رغبة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا في إضافة لاعب أجنبي جديد بمركز الوسط قبل انطلاق الموسم.