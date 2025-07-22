لاعب جديد ينضم لمعسكر الزمالك قبل ودية الجمعة

انتظم محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الأبيض، المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وجاء ذلك بعد عودة اللاعب من معسكر منتخب الشباب الأخير استعداداً لبطولة كأس العالم ومشاركته في مباراتي الكويت الوديتين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.