راشفورد يظهر في تدريبات برشلونة تمهيدًا لانضمامه رسميًا

فجّرت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت عن ظهور النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في تدريبات نادي برشلونة، صباح اليوم الثلاثاء، داخل منشآت "سيوتات إسبورتيفا جوان غامبر"، في خطوة تمهيدية لانضمامه الرسمي إلى الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة SPORT الكتالونية، فقد حضر راشفورد إلى الحصة التدريبية الأولى من يوم الثلاثاء، والتي جاءت بعد يوم راحة للفريق، حيث استغل النادي وجوده للتعرف على زملائه الجدد والتأقلم مع أجواء النادي وطريقة العمل تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

ورافق اللاعب وفد من الطاقم الأمني للنادي، ودخل أرض الملعب لأول مرة كلاعب مُقبل على تمثيل قميص البلاوجرانا، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن صفقة انضمامه على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، والتي يُتوقع تأكيدها ظهر الأربعاء، بحسب ذات الصحيفة.

ورغم أن راشفورد لم يشارك بشكل كامل في التدريبات الفنية أو البدنية، إلا أن حضوره جاء بهدف دمجه في المجموعة، حيث تابع التوجيهات والمحادثات الفنية التي أدارها فليك، مما يعكس رغبة اللاعب والنادي في تسريع عملية التأقلم قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللافت أن اسم راشفورد لم يُدرج في البيان الإعلامي اليومي الصادر عن النادي، والذي يُرسل عادة للصحفيين، في إشارة إلى أن الإدارة تسعى للإبقاء على طابع السرية حتى اللحظة المناسبة للإعلان الرسمي، خصوصًا في ظل التفاصيل المتبقية المتعلقة بالصفقة مع مانشستر يونايتد.

وتُعد صفقة راشفورد، في حال إتمامها رسميًا، واحدة من أبرز التحركات الصيفية لبرشلونة، الذي يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب يملك السرعة، والتنوع التكتيكي، والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يتوفر في الدولي الإنجليزي صاحب الـ26 عامًا.

ومن المرتقب أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، تمهيدًا لتوقيع العقد والإعلان الرسمي عن الصفقة، وسط حالة من الترقب بين جماهير برشلونة التي تأمل أن ينجح راشفورد في استعادة مستواه المعهود وقيادة الخط الأمامي في الموسم المقبل.