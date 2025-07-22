قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: ما نراه في غزة رعب بمستويات من الموت والدمار لا مثيل له
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الشئون الدينية التركي ويصطحبه في جولة بدار القرآن الكريم.. صور
بعد قليل.. بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
العالم يدفع فاتورة 2 تريليون دولار لمواجهة جراثيم قاتلة.. تفاصيل مروعة
قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة .. 6 طرق فعالة للتغلب على التوتر قبل لحظة الحسم
الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا
فيه شرط.. الكشف عن مصير أحمد عبد القادر مع الأهلي
هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في مفاوضات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.. تعديل مواعيد قطار العاصمة الخميس المقبل
يحتاج بشدة لهذا العلاج .. تطورات حسن شحاتة الصحية
مصر تربح المعادلة التجارية| صادرات بـ 13 مليار دولار وانخفاض عجز الميزان التجاري.. وخبير: نقطة تحول في مسار الاقتصاد
جوتيريش: المجاعة تطرق كل الأبواب في غزة.. ويجب إدخال المساعدات فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجارديان: إزالة أنقاض غزة تستغرق 40 عاما

الدمار الذي يخلفه العدوان الإسرائيلي علي غزة
الدمار الذي يخلفه العدوان الإسرائيلي علي غزة
القسم الخارجي

كشفت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، أن إزالة ومعالجة أنقاض الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد يستغرق أربعة عقود، ويسبب انبعاث أكثر من 90 ألف طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري. 

وأوضحت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعتي إدنبرة وأكسفورد ونُشرت في مجلة “البحوث البيئية”، أن تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات في غزة منذ أكتوبر 2023 أدى إلى تراكم أكثر من 39 مليون طن من الركام الخرساني، يتطلب نقلها أكثر من 2.1 مليون شاحنة لمسافة تعادل الدوران حول الأرض 737 مرة.

ويخفي هذا الركام ملوثات سامة وجثثًا مجهولة، فيما يزيد بقاؤه من المخاطر الصحية على سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة.

أكد الباحثون أن عملية إزالة الأنقاض وحدها ستولد نحو 66 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأطنان الناتجة عن عمليات التكسير والمعالجة. 

وأشارت الدراسة إلى أن هذا الركام يمثل عبئًا بيئيًا كارثيًا، حيث سيزيد من التلوث الجوي والمائي، ويعيق أي جهود لإعادة الإعمار.

وفي تعليقه على الدراسة، قال الباحث الفلسطيني الكندي سامر عبد النور إن أهمية هذا البحث تكمن في إبراز الكلفة البيئية الهائلة للحروب، موضحًا أن تقدير الانبعاثات الناتجة عن الحرب ضروري لإدراك تأثيرها الحقيقي على المناخ. 

بينما أشار باحثون آخرون إلى أن البصمة الكربونية للأنشطة العسكرية حول العالم تمثل 5.5% من الانبعاثات العالمية، أي أكثر من مجمل قطاع الطيران والشحن المدنيين.

وتأتي هذه الدراسة ضمن جهود علمية لحساب الكلفة المناخية للحروب، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط مطالب بإلزام الدول بالكشف عن الانبعاثات العسكرية ضمن تقاريرها المناخية الرسمية. ولم يصدر أي تعليق من الحكومة الإسرائيلية بشأن نتائج الدراسة.

غزة إسرائيل الاحتلال الركام انبعاثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس بعد اعتمادها.. عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية العامة 2025

بعد قليل.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة بالاسم مجانا.. افتح الرابط واصبر وادعُ الله.. يمنحك 7 بشارات

أوائل الثانوية العامة 2025

التعليم : صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 المتداولة بفيس بوك "مزيفة"

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025.. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

الآن .. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2025 | درجاتك عندنا

ترشيحاتنا

جيوكيريس

آرسنال يحسم صفقة جيوكيريس.. اتفاق شفهي يحسم انتقال المهاجم السويدي من لشبونة

جراديشار

جراديشار: معسكر الأهلي في تونس اختبار بدني حقيقي ونسعى لبداية قوية

احمد فتوح

طارق يحيي: أحمد فتوح محتاج قرصة ودن

بالصور

قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة .. 6 طرق فعالة للتغلب على التوتر قبل لحظة الحسم

طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي
طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي
طرق بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على تجاوز الضغط النفسي

ليلى زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للتعامل مع طالب الثانوية العامة عند الرسوب .. كيف تكافئ ابنك بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. جلسة تصوير جديدة لـ عبير صبري تكشف عن زيادة وزنها

أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة
أعلان نتيجة الثانوية العامة

شاحنة إيسوزو الكهربائية الجديدة تأتي بسعر صادم

إيسوزو
إيسوزو
إيسوزو

فيديو

القنان طارق ريحان

تأجيل جلسة محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان لـ 20 أغسطس

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد