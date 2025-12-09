قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
تكنولوجيا وسيارات

أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

تجري المفوضية الأوروبية مراجعة للنظر في إمكانية إعفاء سيارة كوبرا تافاسكان الكهربائية من التعريفة الجمركية البالغة 20.7% المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين. 

تأتي هذه المراجعة في ظل سعي مجموعة فولكس فاجن (VW) للحصول على استثناء من هذه الرسوم، وهو ما يثير تساؤلات حول معايير تصنيف السيارات في ظل تعقيد سلاسل الإمداد العالمية.

تافاسكان في قلب الجدل الضريبي

تقع سيارة كوبرا تافاسكان، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) ضمن علامة كوبرا التابعة لمجموعة فولكس فاجن، في قلب هذا الجدل لأنها تصنع بالكامل في الصين، وبالتالي تخضع للتعريفة الجمركية الأوروبية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية. 

ورغم أن كوبرا هي علامة إسبانية أوروبية، فإن موقع التصنيع هو ما يحدد الرسوم المفروضة عليها عند دخولها السوق الأوروبي.

محاولات فولكس فاجن للحصول على استثناء

تسعى مجموعة فولكس فاجن بقوة للحصول على إعفاء من هذه التعريفة الكبيرة باستخدام آليات مختلفة، بما في ذلك تقديم مقترحات تتعلق بحصص الاستيراد (Import Quotas) وقواعد التسعير (Pricing Rules). 

تهدف هذه الجهود إلى إقناع المسئولين الأوروبيين بأن السيارة يجب أن تعامل معاملة تفضيلية على اعتبار أنها جزء من مجموعة أوروبية، وليس كمنتج صيني خالص.

غموض "الهوية الأوروبية" للمركبات

يسلط الجدل الدائر حول تافاسكان الضوء على مشكلة متنامية في صناعة السيارات العالمية، وهي الصعوبة المتزايدة في تحديد ما يجعل السيارة "أوروبية حقاً". 

فبسبب تشابك التصنيع الحديث وسلاسل الإمداد العالمية، أصبحت مكونات وتجميعات السيارات تتم عبر قارات متعددة، مما يربك قواعد المنشأ ويجعل القرارات المتعلقة بالتعريفات الجمركية أكثر تعقيدًا وأهمية لمستقبل التصنيع الأوروبي.

