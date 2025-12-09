أخبار التكنولوجيا .. بمواصفات احترافية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Note 15 5G .. وOpenAI تثير الجدل بوقف اقتراحات بعض التطبيقات فما القصة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات احترافية .. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Note 15 5G ريدمي

أكدت شركة Redmi موعد إطلاق هاتف Redmi Note 15 5G في الهند. وتشير صفحة الشركة على أمازون إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهاز في 6 يناير 2026. يُقدم الإعلان التشويقي الرسمي لمحة سريعة عن التصميم، ويؤكد الكاميرا الرئيسية، مما يُمهد الطريق لما يبدو أن الشركة تُقدمه كترقية مهمة. ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، مع استمرار الشركة في نشر معلومات إضافية.

حظر السوشيال ميديا على الأطفال رد فعل مبالغ أم تربية ذكية.. إليك كيفية حمايتهم

خلال ساعات تطبق أستراليا رسمياً حظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عاماً إلا أن تلك القرار أثار الكثير من الجدل فهل هو رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكية؟ فتُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً ممتعةً وسهلةً للمراهقين للتواصل مع أصدقائهم. وبينما تشترط معظم المنصات أن يكون عمر المستخدمين ١٣ عامًا أو أكثر لإنشاء حساب، فمن الشائع أن يرغب الأطفال في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سنٍّ مبكرة.

OpenAI تثير الجدل بوقف اقتراحات بعض التطبيقات فما القصة؟

في حين تستمر OpenAI في الإصرار على عدم وجود إعلانات حاليًا أو اختبارات للإعلان مباشرة في ChatGPT، فقد أقر مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في الشركة، أيضًا بأن الشركة "فشلت" في الرسائل الترويجية الأخيرة وتعمل على تحسين التجربة.

كان تشين والمسؤولون التنفيذيون الآخرون في OpenAI يستجيبون لمنشورات من المشتركين الدافعين في ChatGPT الذين اشتكوا من رؤية رسائل ترويجية لشركات مثل Peloton و Target