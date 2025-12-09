OpenAI تثير الجدل بوقف اقتراحات بعض التطبيقات فما القصة؟

في حين تستمر OpenAI في الإصرار على عدم وجود إعلانات حاليًا أو اختبارات للإعلان مباشرة في ChatGPT، فقد أقر مارك تشين، كبير مسؤولي الأبحاث في الشركة، أيضًا بأن الشركة "فشلت" في الرسائل الترويجية الأخيرة وتعمل على تحسين التجربة.

كان تشين والمسؤولون التنفيذيون الآخرون في OpenAI يستجيبون لمنشورات من المشتركين الدافعين في ChatGPT الذين اشتكوا من رؤية رسائل ترويجية لشركات مثل Peloton و Target .

منصة تطبيقات ChatGPT

ردًا على ذلك، صرّحت الشركة بأنها تختبر فقط طرقًا لعرض التطبيقات المُصممة على منصة تطبيقات ChatGPT التي أعلنت عنها في أكتوبر ، دون أي "أي جانب مالي" لتلك الاقتراحات.

وعلى نحو مماثل، أشار رئيس ChatGPT، نيك تيرلي، إلى انه رأى الكثير من الارتباك بشأن شائعات الإعلانات في ChatGPT".

أضاف أنه لا توجد اختبارات مباشرة للإعلانات وإذا تم السعي لعرض الإعلانات، فسيتم اتباع نهجًا مدروسًا مؤكدا أنه الكثيرون يثقون في ChatGPT، وكل ما تقوم به الشركة سيُصمّم لمراعاة ذلك."

لكن في وقت سابق من نفس اليوم، رد تشين معترفًا بأن الجدل لا يتعلق فقط بارتباك المستخدمين.

خطر كبير

على الجانب الاخر في وقت سابق من هذا العام، انضم فيدجي سومو، المدير التنفيذي السابق في إنستاكارت وفيسبوك، إلى شركة OpenAI كرئيس تنفيذي لقسم التطبيقات ، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يعزز أعمال الشركة الإعلانية . ومع ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع أن مذكرة حديثة من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أعلنت عن "خطر كبير"، حيث أعطت الأولوية للعمل على تحسين جودة ChatGPT، ودفعت المنتجات الأخرى، بما في ذلك الإعلانات، إلى التراجع.