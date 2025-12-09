قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
تكنولوجيا وسيارات

حظر السوشيال ميديا على الأطفال رد فعل مبالغ أم تربية ذكية.. إليك كيفية حمايتهم؟

حظر استخدام السوشيال ميديا
حظر استخدام السوشيال ميديا
لمياء الياسين

خلال ساعات تطبق أستراليا رسمياً حظر السوشيال ميديا على الأطفال دون 16 عاماً إلا أن تلك القرار أثار الكثير من الجدل  فهل هو رد فعل مبالغ فيه، أم تربية ذكية؟ فتُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلةً ممتعةً وسهلةً للمراهقين للتواصل مع أصدقائهم. وبينما تشترط معظم المنصات أن يكون عمر المستخدمين ١٣ عامًا أو أكثر لإنشاء حساب، فمن الشائع أن يرغب الأطفال في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في سنٍّ مبكرة.

فيعد من المهم وفقا لموقغ "mayoclinichealthsystem" تعليم الأطفال أنه على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون ممتعة، إلا أن هناك مخاطر محتملة وهي كالتالي:

عرضة للتنمر 

يجعل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال والمراهقين عرضة للتنمر الإلكتروني  ويوفر الفرصة للتنمر على الآخرين عبر الإنترنت.
على الجانب الاخر تتمتع الهواتف الذكية بقدرة تحديد الموقع الجغرافي، لذا ما لم يتم إعداد إعدادات الخصوصية بشكل صحيح، يمكن للمستخدمين الآخرين رؤية موقع طفلك عندما يستخدمون تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

حظر السوشيال ميديا على الأطفال

محتوى غير مناسب

من السهل على الأطفال الوصول إلى محتوى غير مناسب ومتابعة مستخدمين لا يعرفونهم أو متابعتهم.
قد يكون هناك إغراء لإرسال نصوص أو صور أو مقاطع فيديو صريحة.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الأبحاث أن الاستخدام المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية للشباب .
تذكر أن ما يحدث على الإنترنت يبقى على الإنترنت.

مساعدة أطفالك على البقاء آمنين

كيف يمكنك مساعدة أطفالك على البقاء آمنين على وسائل التواصل الاجتماعي؟
تعد الخطوة الأولى هي بدء محادثة حول سلامة الإنترنت وتفاعلات طفلك على الإنترنت ويعد من المفيد التعرف على المنصات التي يستخدمها طفلك وإنشاء حساب خاص بك اطلبي من طفلك أن يُطلعك على ملفه الشخصي ويراجع قائمة أصدقائه على كل منصة وتحدثي عن أهمية اختيار الأصدقاء أو متابعتهم بعناية على الإنترنت.

بعد ذلك، ضعي قواعد و اجعلي من عدم استخدام كلمات مرور سرية قاعدة. واطلبي من طفلك كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في ظرف لا يمكنك الوصول إليه إلا في حالة الخوف على سلامته. 

تطبيق رقابة أبوية

فكّر في استخدام تطبيق رقابة أبوية. الهواتف الذكية مزودة بميزات أمان، والعديد من تطبيقات الرقابة الأبوية متاحة للتنزيل. إذا قررت مراقبة استخدام طفلك لوسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، فعليك أن تكون صريحًا وصادقًا معه بشأن استخدامك لأدوات الرقابة الأبوية.

نصائح لوقت الشاشة
 

أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءًا من الحياة اليومية للأطفال في المنزل والمدرسة.

ضع في اعتبارك هذه النصائح للسماح لأطفالك بالاتصال والتعاون على الأجهزة التي تخضع للشاشة بطريقة آمنة:
-حدد وقت الشاشة للأغراض الترفيهية بساعتين في اليوم.
-قم بإغلاق أو التوقف عن استخدام الأجهزة التي تحتوي على شاشات قبل ساعة على الأقل من موعد النوم.
-فكر في تنفيذ قاعدة عدم استخدام الشاشات في غرفة النوم لتشجيع عادات النوم الجيدة .
-إن معرفة المخاطر واتباع هذه النصائح سيساعد أطفالك على الاستمتاع والبقاء آمنين أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وسائل التواصل الاجتماعي الهواتف الذكية محتوى غير مناسب مقاطع فيديو أجهزة الكمبيوتر

