بمواصفات قوية وبطارية عملاقة.. هاتف Redmi 15C 5G يخطف الأنظار

أطلقت شركة شاومي هاتف Redmi 15C 5G في الهند، موسّعةً بذلك مجموعتها من هواتف 5G الذكية بأسعار معقولة. طُرح الجهاز لأول مرة في أسواق أوروبية مختارة، وهو الآن في طريقه إلى المستهلكين الهنود.

مواصفات Redmi 15C 5G

يتميز هاتف Redmi 15C 5G بشاشة Dot Drop عالية الدقة مقاس 6.9 بوصة بدقة 1600 × 720، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، ومعدل تحديث 120 هرتز لتجربة بصرية أكثر سلاسة. تصل الشاشة إلى سطوع نموذجي يبلغ 660 شمعة/م² و810 شمعة/م² في وضع HBM، مما يجعلها قابلة للقراءة في الهواء الطلق.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 5G بتقنية 6 نانومتر ومعالج رسوميات Mali G57 MC2. يتوفر الهاتف بخيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 و6 و8 جيجابايت، كل منها مع سعة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت.

يمكن توسيع الذاكرة حتى 1 تيرابايت عبر منفذ بطاقة microSD مخصص، ويمكن توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 16 جيجابايت باستخدام خاصية توسيع الذاكرة.

مواصفات Redmi 15C 5G



يعمل الجهاز بنظام HyperOS 2 من Xiaomi المبني على Android 15. وقد التزمت Xiaomi بتوفير عامين من تحديثات نظام التشغيل و4 أعوام من تصحيحات الأمان، مما يعد بتجربة برمجية موثوقة وطويلة الأمد.

ميزات هاتف ريدمي 15 سي 5G

يأتي هاتف 15C مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8. تدعم الكاميرا وضع Ultra HD، والوضع الليلي، ووضع البورتريه، والتصوير بتقنية الفاصل الزمني. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 8 ميجابكسل، مدمجة في النتوء، لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. تدعم كلتا الكاميرتين تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما بالنسبة لعمر البطارية، فيتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة، تزعم شاومي أنها توفر ما يصل إلى 107 ساعات من تشغيل الموسيقى وأكثر من 28 ساعة من تصفح مواقع التواصل الاجتماعي.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 33 واط، ويأتي مع شاحن بقوة 33 واط في العلبة. كما يتميز بشحن عكسي سلكي بقوة 10 واط، مما يسمح للجهاز بتشغيل أجهزة أخرى أثناء التنقل.

يتميز هاتف 15C أيضًا بمقاومة للغبار والماء بتصنيف IP64، ومستشعر بصمة جانبي، ومنفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. ويدعم شريحتي اتصال وبطاقة microSD في آنٍ واحد، بالإضافة إلى تقنية بلوتوث 5.4، وشبكة واي فاي ثنائية النطاق، وراديو FM، ومنفذ USB Type-C.

التسعير والتوافر



يبدأ سعر هاتف Redmi 15C 5G من 12,499 روبية هندية (حوالي 137 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 4 جيجابايت و128 جيجابايت. أما نسخة 6 جيجابايت و128 جيجابايت، فيبلغ سعرها 13,999 روبية هندية (حوالي 154 دولارًا أمريكيًا)، ونسخة 8 جيجابايت و128 جيجابايت بسعر 15,499 روبية هندية (حوالي 170 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي الهاتف باللون البنفسجي الغامق، والأزرق القمري، والأسود الليلي، وسيبدأ بيعه في 11 ديسمبر عبر Amazon.in، وmi.com، ومتاجر Xiaomi غير المتصلة بالإنترنت.