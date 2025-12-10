غرور وعدم تقدير للمنافسين.. «شبانة» يُهاجم منظومة الكرة: خروج مصر «فضيحة».. وتحية مُستحقة للأردن

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأوضاع داخل كرة القدم المصرية عقب الخروج من بطولة كأس العرب 2025، مؤكدًا أن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن هو الوحيد الذي يحقق نجاحًا ملموسًا بين جميع المنتخبات الوطنية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، إن الحديث المتداول عن رغبة اتحاد الكرة في "إحداث ثورة في كرة القدم" أمر لا يستحق التعليق، متسائلًا: "أين شخصية منتخب مصر؟ كيف يخسر بثلاثية أمام الأردن الذي شارك بعدد كبير من البدلاء؟".

وأضاف أن قرار تأجيل مباريات الدوري من أجل كأس العرب أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن اتحادات الكرة المحترفة تنسّق مسبقًا مع روابط الدوريات، وتابع: "لماذا لم يُخطر اتحاد الكرة رابطة الأندية قبل ثلاثة أشهر بوجود البطولة لوضعها ضمن توقفات الموسم؟".

وأوضح “شبانة” أن المنتخب تعادل أمام الكويت والإمارات وخسر أمام الأردن بسبب حالة غرور وعدم تقدير للمنافسين، مؤكدًا أن هذه المنتخبات قدمت مستويات جيدة، بينما لم يظهر منتخب مصر بالشكل المطلوب.

وتساءل: "في ماذا قصّرت الدولة مع مسئولي كرة القدم لتكون النتائج بهذا الشكل؟"، موجّهًا التحية للمنتخب الأردني على الأداء المميز، ومؤكدًا أن الكرة المصرية يجب أن تتعلم من التجربتين المغربية والأردنية.

واختتم شبانة تصريحاته متسائلًا عن مصير الجماهير المصرية التي تكبّدت مشاقّ السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب، قبل أن تُصدم بالخروج المبكر من البطولة.