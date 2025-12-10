قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليست خادشة للحياء| سر الضجّة حول أغنية «ننه هو».. ودوللي شاهين تكشف الحقيقة |فيديو
غرور وعدم تقدير للمنافسين.. «شبانة» يُهاجم منظومة الكرة: خروج مصر «فضيحة».. وتحية مُستحقة للأردن
حدود مشتعلة في آسيا .. و«ترامب» يتدخل لوقف نيران تايلاند وكمبوديا
20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك
نجم الزمالك السابق: «الخلافات دمّرت المنتخب».. ورسالة نارية للرابطة واتحاد الكرة|فيديو
تفاصيل جديدة بشأن واقعة المتهم بتقطيع جثــ.ـة فتاة عين شمس إلى أجزاء بعد محاولة اغتصــ.ـابها
ما هي أفضل أوقات صلاة الاستخارة؟.. الإفتاء توضح
فرصة ذهبية للباحثين المصريين .. تمديد التقديم لمنح زيارات قصيرة الأجل حتى 30 ديسمبر
توتر دولي .. الرئاسة التايوانية تُحذّر: المناورات الصينية قرب اليابان «غير مقبولة»
حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب
حسام البدري: الكرة المصرية تحتاج خطة واضحة.. ودعم محمد صلاح «واجب» |فيديو
الدراما والتشويق يجتمعان .. ساندي مراد تكشف تفاصيل شخصيتها في «أولاد الراعي»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غرور وعدم تقدير للمنافسين.. «شبانة» يُهاجم منظومة الكرة: خروج مصر «فضيحة».. وتحية مُستحقة للأردن

كأس العرب
كأس العرب
محمد سمير

انتقد الإعلامي محمد شبانة الأوضاع داخل كرة القدم المصرية عقب الخروج من بطولة كأس العرب 2025، مؤكدًا أن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن هو الوحيد الذي يحقق نجاحًا ملموسًا بين جميع المنتخبات الوطنية.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC، إن الحديث المتداول عن رغبة اتحاد الكرة في "إحداث ثورة في كرة القدم" أمر لا يستحق التعليق، متسائلًا: "أين شخصية منتخب مصر؟ كيف يخسر بثلاثية أمام الأردن الذي شارك بعدد كبير من البدلاء؟".

وأضاف أن قرار تأجيل مباريات الدوري من أجل كأس العرب أمر مرفوض، مشيرًا إلى أن اتحادات الكرة المحترفة تنسّق مسبقًا مع روابط الدوريات، وتابع: "لماذا لم يُخطر اتحاد الكرة رابطة الأندية قبل ثلاثة أشهر بوجود البطولة لوضعها ضمن توقفات الموسم؟".

وأوضح “شبانة” أن المنتخب تعادل أمام الكويت والإمارات وخسر أمام الأردن بسبب حالة غرور وعدم تقدير للمنافسين، مؤكدًا أن هذه المنتخبات قدمت مستويات جيدة، بينما لم يظهر منتخب مصر بالشكل المطلوب.

وتساءل: "في ماذا قصّرت الدولة مع مسئولي كرة القدم لتكون النتائج بهذا الشكل؟"، موجّهًا التحية للمنتخب الأردني على الأداء المميز، ومؤكدًا أن الكرة المصرية يجب أن تتعلم من التجربتين المغربية والأردنية.

واختتم شبانة تصريحاته متسائلًا عن مصير الجماهير المصرية التي تكبّدت مشاقّ السفر إلى قطر لتشجيع المنتخب، قبل أن تُصدم بالخروج المبكر من البطولة.

كرة القدم المصرية كأس العرب بطولة كأس العرب حسام حسن اتحاد الكرة ثورة في كرة القدم

فعالية العلاج الجديد لسرطان الغدة الدرقية
طريقة عمل العدس بالكريمة
فوائد تناول الزنجبيل يوميًا في الطقس البارد
طرق طبيعية لعلاج قشرة الشعر في الشتاء
