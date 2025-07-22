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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

63 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 من طالبي المساعدات

غزة
غزة
علي مكي

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية وفقا لخير عاجل من مصادر طبية عن سقوط 63 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 26 من طالبي المساعدات. 

وفي وقت سابق، قالت نبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ قطاع غزة يشهد اليوم صرخة عالية نتيجة تفاقم أزمة الجوع التي خرجت عن السيطرة، مؤكدة أن سكان القطاع من الشمال إلى الجنوب يعانون جوعاً شديداً، معاناة يومية للحصول على القليل من الطعام للبقاء على قيد الحياة، حيث يعاني معظم السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأضافت فرسخ، في لقاء مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ شخصاً من بين كل 3 أشخاص يقضي أياماً بدون طعام، والبقية يحصلون بالكاد على وجبة واحدة، مشيرة إلى أن أغلب الأصناف الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، والأسعار الفلكية المتوفرة تجعل تأمين الطعام مستحيلاً أمام المواطنين، ما يدفعهم إلى خيار الموت جوعاً.

وأوضحت أن مراكز توزيع المساعدات موجودة في مناطق حمراء خطيرة، وهناك ضحايا يومياً بين الشهداء والجرحى من المواطنين المنتظرين الحصول على الغذاء.

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