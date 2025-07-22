الإغاثة الطبية بغزة: الوضع الإنساني في القطاع حرج للغاية

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه المباشر والمنهجي للمنظمات الصحية والإنسانية، سواء الحكومية أو غير الحكومية، بهدف شلّ قدرتها على تقديم الخدمات لسكان القطاع، موضحا أن قوات الاحتلال استهدفت خلال الأيام الماضية عشرات المؤسسات، من بينها مستشفى الهلال التابع للصليب الأحمر، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية، حيث تم اعتقال عدد من الأطباء والعاملين، قبل أن يُفرج عن بعضهم في ساعات الليل وهم مكبلون بالأصفاد.

وأكد أبو عفاش خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة حرجة للغاية، مع تزايد أعداد المرضى والجوعى الذين يتوافدون إلى المؤسسات الصحية التي باتت عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات الأساسية، مشيرا إلى أن أكثر من 650 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة في ظل انعدام الغذاء ونفاد الموارد الطبية، في وقت يتم فيه نهب القوافل الإغاثية من قِبل الاحتلال، مما يمنع وصول أي دعم فعّال إلى السكان، "نشهد الآن كارثة إنسانية بكل المقاييس، وقلوبنا تتمزق أمام بكاء الأطفال الذين لا يجدون لا ماء نظيفا ولا غذاء ولا حليبا".

وأشار أبو عفاش إلى أن المواطنين باتوا يعتمدون على الملح والماء كوسيلة للبقاء على قيد الحياة، في مشهد يُذكّر بإضرابات الأسرى داخل السجون، مشددا على أن المؤسسات الصحية لم تعد تملك أي إمكانيات، فلا أدوية ولا محاليل ولا حتى وسائل أولية لتقديم الرعاية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته ووقف هذه الجريمة المستمرة التي تهدد حياة مئات الآلاف من الأبرياء في غزة.