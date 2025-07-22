حجز للغد.. عرض مطرب المهرجانات أمين خطاب على الطب الشرعي للقيادة تحت تأثير المخدر

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحجز مطرب المهرجانات أمين خطاب 24 ساعة لحين عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وقررت النيابة عرض المتهم مطرب المهرجانات أمين خطاب صباح باكر الأربعاء على مصلحة الطب الشرعي وسحب عينة دماء منه لتحليلها وبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وتحديد نوع المادة المخدرة في دمه.

وكشفت التحقيقات أن أمين خطاب مطرب المهرجانات تم القبض عليه مع 8 متهمين آخرين حصيلة حملة مشكلة من الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان على طريق مصر اسكندرية الصحراوي والتي يتم شنها بشكل يومي وتنتهي بضبط عدد من قائدي السيارات أظهرت كواشف المخدرات السريعة وجود آثار مواد مخدرة في عيناتهم المبدئية ويتم احالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.