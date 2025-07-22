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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات2025
مؤشرات تنسيق الجامعات2025
حسام الفقي

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، تعد كلمة مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 الأكثر بحثا علي موقع البحث الشهير جوجل، حيث تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق أعمال تنسيق الجامعات، وسط ترقب من الطلاب وأولياء الأمور لمؤشرات المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات في الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي. وتبدأ مرحلة التقديم بمجرد إعلان النتائج رسميًا، لتتضح معها نسب النجاح وشرائح المجاميع التي تحدد توجهات القبول بالجامعات.
 

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025

ويوضح موقع صدي البلد في التقرير التالي توقعات ومؤشرات تنسيق 2025 من خلال تنسيق 2024 الحدود الدنيا للكليات 2024 كنموذج استرشادي لمؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025 بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بالنسبة المئوية.
 

كلية الطب البشري 93.17%
كلية طب الأسنان 92.68%
كلية الصيدلة 91.7%
كلية العلاج الطبيعي 92.19
كلية الهنسة 88.65%
كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة
كلية التمريض 84.41%
كلية الألسن 84.41%
كلية الآثار 78%
كلية الإعلام 83.17%
كلية السياسة والاقتصاد 85.12%
كلية الآداب 60.85%
كلية التجارة 68.7%
 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولي من تنسيق الجامعات من خلال رابط موقع التنسيق حيث نستشهد كل عام بتنسيق العام الماضي حيث توجد فروق بسيطه حسب نسبة شرائح النجاح في نتيجة الثانوية العامة اضغط هنا

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

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