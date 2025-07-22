مع قرب ظهور النتيجة.. استشاري طب نفسي يقدم روشتة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة

قدمت سمر كشك استشاري الطب النفسي روشتة للتعامل النفسي مع طلاب الثانوية العامة والتوتر، مع قرب ظهور النتيجة.

وقالت سمر كشك، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن تعامل أولياء الأمور مع الوقت الحالي هو الأساس، متابعة: توتر أولياء الأمور ينتقل إلى الأولاد ويؤثر على نفسيتهم.

وأضافت: يجب أن نضع خططا بديلة في حالة عدم حصول الطالب على درجات عالية في الثانوية العامة، متابعة:" مفيش حاجه اسمها مجبتش مجموع عالي لأنك شخص فاشل".

وحذرت أولياء الأمور من الضغط على أولادهم وتحقيق أحلامهم في أولادهم، متابعة: يجب أن نتعامل بطرق مناسبة مع الأولاد وإقناعهم بالكليات المتاحة أمامهم وعدم الضغط عليهم.