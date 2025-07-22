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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معامل تنسيق جامعة جنوب الوادى تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب


أنهت جامعة جنوب الوادى، استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى تسجيل رغباتهم ضمن مراحل التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالجامعات وذلك بمعامل التنسيق الالكترونى.

 

وخصصت جامعة جنوب الوادى، معمل التطوير 1  بمبنى المدرجات  بالدور الثاني ومعمل التطوير 2  بقاعة الكافي نت بطاقة 30 جهاز بمقر الجامعة بقنا، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لنظم المعلومات و التحول الرقمى.
 

وأشار الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أنه يتواجد عدد من المتخصصين لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور فى إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الإلتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.
 

وأكد عكاوى، بأن الجامعة حريصة على توفير كافة التسهيلات الممكنة لدعم الطلاب الجدد وتسهيل إجراءات التنسيق بما يضمن دقة الاختيارات وسلاسة التسجيل.
 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن معامل التنسيق سوف تعمل وفق الجداول الزمنية المعلنة من قبل وزارة التعليم العالى لتقديم الخدمة المناسبة للطلاب.



 

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